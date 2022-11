https://fr.sputniknews.africa/20221121/de-nouveaux-lance-roquettes-multiples-russes-eliminent-des-cibles-en-ukraine--video-1057045967.html

De nouveaux lance-roquettes multiples russes éliminent des cibles en Ukraine – vidéo

De nouveaux lance-roquettes multiples russes éliminent des cibles en Ukraine – vidéo

Postes de commandement, entrepôts d'armes, installations de défense antiaérienne… Voici certaines cibles visées avec les nouveaux systèmes de lance-roquettes... 21.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-21T14:06+0100

2022-11-21T14:06+0100

2022-11-21T14:06+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

armes

opération militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1057045671_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_29e9847120e281f0a2d2af72b502f129.jpg

Les nouveaux systèmes russes de lance-roquettes multiples Tornado-S sont impliqués dans l’opération spéciale. Ils sont équipés de missiles de haute précision, dont chacun peut atteindre une cible à une distance de 120 km.De plus, ils sont dotés de 12 tubes pour roquettes de 300 mm et chaque projectile est guidé par des systèmes de satellites.Dans une vidéo publiée ce 21 novembre, le ministère russe de la Défense les montre en action.Des capacités amélioréesSur la séquence, un véhicule de combat sort d’une position camouflée pour se rendre à son emplacement de tir.Ensuite, on voit plusieurs Tornado-S faire feu. Le ministère de la Défense précise que ces systèmes visent les postes de commandement, les entrepôts d'armes, de munitions, de carburant, les installations de défense antiaérienne et d'autres cibles situées à grande distance.Ce dispositif représente une nouvelle version du lance-roquettes multiple Smertch ayant subi un bon nombre de modernisation.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, armes, opération militaire