La Défense russe montre un tir réussi de lance-roquettes multiple Tornado-S en Ukraine – vidéo

Un lance-roquettes multiple Tornado-S, dissimulé dans une forêt, s’est positionné sur un emplacement de tir pour frapper du matériel militaire ukrainien... 19.05.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo d'un tir de lance-roquettes multiple Tornado-S réalisé dans le cadre de l'opération militaire spéciale en Ukraine.Les soldats russes doivent à présent tirer le plus souvent sur le matériel militaire de fabrication occidentale utilisé par l'Ukraine, a indiqué le commandant de l'équipe d'un véhicule de combat."Les cibles sont différentes, des accumulations de personnel jusqu’aux HIMARS", dit-il. Nous recevons un ordre du commandant de la batterie, qui arrive sur les appareils, sur l'ordinateur, et la machine commence à se braquer d’elle-même sur la cible", a indiqué le militaire.Selon lui, l'équipe du Tornado agit plus vite que l'ennemi. En partant en mission, elle pense le plus à aider par ses tirs l'infanterie, "ces gars qui se trouvent le plus près de la ligne de contact".Une arme performanteLa vidéo de la Défense montre un Tornado-S chargé, dissimulé dans une forêt. Une équipe embarque et part vers un emplacement de tir. Le chemin passe à travers des champs. Sur l'emplacement de tir, le véhicule se braque sur une cible. Le processus est rapide grâce à un système automatisé. Après avoir tiré une roquette de 300 mm, le Tornado repart dans la forêt.Cette fois-ci, le tir a visé du matériel militaire, des armements et des munitions concentrés par les Ukrainiens pour approvisionner leurs troupes.Les équipes ne travaillent jamais deux fois sur une seule position et ne cachent pas les véhicules au même endroit. Par précaution, lors du tir, les soldats se trouvent, armés d'une console, à plusieurs dizaines de mètres du lance-roquettes.La préparation du véhicule à la mission ne prend que trois minutes. Chaque obus de ce lance-roquettes multiple peut recevoir une commande de vol individuelle et utiliser le système de navigation par satellite GLONASS pour améliorer la précision de tir.

