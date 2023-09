https://fr.sputniknews.africa/20230902/le-nouvel-avion-100-russe-reussit-son-deuxieme-vol-dessai-1061819503.html

Le nouvel avion 100% russe réussit son deuxième vol d’essai

La deuxième série de tests en vol de l’avion SJ-100 où les composants étrangers sont remplacés par ceux de fabrication russe, a eu lieu ce 2 septembre, indique... 02.09.2023, Sputnik Afrique

Quelques jours après son premier vol, l’avion de ligne 100% russe baptisé SJ-100 a effectué avec succès ses deuxièmes essais en vol, a annoncé ce 2 septembre le consortium russe United Aircraft Corporation (OAK).Cet appareil a été construit avec l’utilisation de systèmes russes en remplacement de ceux importés.Le deuxième vol d’essai a duré plus longtemps que le premier, précise le constructeur sur la chaîne Telegram, tout en notant que le vol a duré 75 minutes et s'est déjà déroulé à des altitudes allant jusqu'à 6.000 mètres près de la ville russe de Komsomolsk-sur-l'Amour, dans l’Extrême-Orient.Pendant le vol, l’équipage a testé le retrait du train d'atterrissage, ainsi que le fonctionnement des systèmes de climatisation et du contrôle automatique de la pression dans la cabine, explique l’OAK. Puis, le système d’antigivrage a été vérifié, ainsi que certains paramètres du système d’alimentation en carburant. Lors de l'atterrissage, le système de freinage automatique a été testé, toujours selon l’entreprise.Premier testLe 29 août, cet avion a pris les airs pour la première fois dans le cadre des essais d’usine, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce. Il est passé à des altitudes allant jusqu'à 3.000 mètres et à des vitesses allant jusqu'à 343 km/h pendant 54 minutes. Au total, environ 40 systèmes et unités importés ont été remplacés dans le SJ-100. Les tests ont été réalisés sur des moteurs franco-russes SaM146.Le SJ-100 est un avion à fuselage étroit, créé dans le cadre du programme de substitution des composants importés. L’aéronef représente un nouveau modèle de la famille des avions Superjet actuellement exploités.Les ingénieurs et les constructeurs russes ont ainsi conçu et utilisé leurs propres idées et technologies concernant l’avionique, le train d’atterrissage, le propulseur auxiliaire, le système de contrôle et de pilotage, ainsi que les systèmes de génération électrique, de climatisation, de sécurité antifeu, a précisé le ministre de l’Industrie Denis Mantourov.

