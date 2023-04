https://fr.sputniknews.africa/20230404/malgre-les-sanctions-la-russie-parvient-a-assurer-la-perennite-de-son-economie-selon-poutine-1058403752.html

Malgré les sanctions, la Russie parvient à assurer la pérennité de son économie, selon Poutine

Malgré les sanctions, la Russie parvient à assurer la pérennité de son économie, selon Poutine

L’Occident, à l’origine des sanctions, a opté pour une rupture brutale avec l’économie russe, mais le pays est parvenu à assurer la pérennité de son économie... 04.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-04T16:20+0200

2023-04-04T16:20+0200

2023-04-04T16:38+0200

russie

sanctions

europe

agroalimentaire

production agricole

exportations

substitution aux importations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/10/1058212678_0:123:3266:1960_1920x0_80_0_0_2d86664d0b975af19b91cdc3a4f549ea.jpg

L’économie russe a tenu le coup des sanctions occidentales, a fait savoir le Président russe.En dépit de cela, le pays a réussi à "assurer la pérennité de la situation économique", a-t-il soutenu.Ainsi, des mesures ont été prises "pour remplacer les produits occidentaux par des analogues russes ou étrangers, provenant de pays amicaux". La Russie a commencé à "investir activement dans le remplacement des équipements et logiciels importés, à introduire de nouveaux mécanismes de financement concessionnel et de projets", a déclaré Vladimir Poutine.Croissance du secteur agricoleLe Président russe a donné l’exemple du secteur agricole. En 2014, en réponse aux sanctions occidentales, la Russie a imposé des restrictions aux produits agricoles étrangers, ce qui est devenu un facteur positif important pour le développement de l'agriculture russe, a-t-il soutenu.Ainsi, la croissance de la production agricole russe a été de 27,4% de 2014 à 2022, et les exportations agricoles en 2022 ont atteint 41,6 milliards de dollars, soit plus du double par rapport à 2014.Durée des sanctionsDans le contexte actuel, à part des mesures de substitution aux importations à court terme, il est nécessaire d'élaborer des "transformations à moyen et à long terme", a-t-il fait savoir.Ces transformations doivent viser "les objectifs stratégiques du développement souverain du pays".

russie

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sanctions, europe, agroalimentaire, production agricole, exportations, substitution aux importations