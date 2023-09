https://fr.sputniknews.africa/20230901/il-y-a-65-ans-moscou-et-rabat-etablissaient-leurs-relations-diplomatiques-1061787472.html

Il y a 65 ans, Moscou et Rabat établissaient leurs relations diplomatiques

Commerce, cyberprotection, exportations de voitures: les axes de coopération entre la Russie et le Maroc semblent se multiplier. En ce jour anniversaire de... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Les ministres russe et marocain des Affaires étrangères ont échangé des télégrammes de félicitations à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le 1er septembre 1958 a marqué leur commencement.Les deux ministres ont également réaffirmé "l'objectif des deux pays de maintenir une coordination efficace de la politique étrangère" afin "d'assurer la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord et au Moyen-Orient", ainsi que "dans la zone saharo-sahélienne et dans la région méditerranéenne".Divers axesLa Russie et le Maroc ont de multiples dossiers de coopération en cours. Ainsi, début août, Vladimir Poutine a fait part des accords commerciaux en pleine préparation entre la Russie et plusieurs pays africains, dont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le Président a désigné comme objectif l'augmentation du nombre de partenariats économiques avec les autres régions du continent.En outre, durant le sommet Russie-Afrique, la société russe de cybersécurité Positive Technologies a déclaré examiner avec ses collègues marocains la création au Maroc d'une entreprise conjointe pour protéger, sur la base de l'opérateur national de télécommunications.Au cours du même forum, le patron du premier constructeur automobile de Russie, AvtoVAZ, a évoqué à Sputnik des négociations concernant l’exportation de voitures vers des pays d’Afrique, dont le Maroc.

