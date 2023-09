Comparaison du BMP russe avec le Bradley: l’américain devancé de loin

https://fr.sputniknews.africa/20230901/comparaison-du-bmp-russe-avec-le-bradley-lamericain-devance-de-loin-1061793528.html

L’étude du véhicule de combat d’infanterie américain M2 Bradley capturé pendant les combats dans le Donbass a démontré son infériorité par rapport au véhicule de combat d’infanterie russe BMP-3, selon Roman Khromov, vice-directeur exécutif de l’entreprise Kurganmashzavod, constructeur des BMP russes.Le Bradley est armé d’un canon automatique de 25 mm et ne peut pas évoluer en milieu aquatique sans une préparation préliminaire assez sérieuse, contrairement au BMP-3 qui franchit des cours d’eau sans s’arrêter.En outre, le véhicule américain a une faible capacité de franchissement, surtout sur les sols présents dans la zone des combats.Les Émirats préfèrent le BMP au BradleyLe spécialiste a rappelé que les deux véhicules avaient été comparés en 1991 lors d’un appel d’offres des Émirats arabes unis pour leur armée."L’URSS a été représentée par les BMP-3 et BMP-2, les États-Unis, par le Bradley. La comparaison a démontré qu’en termes de caractéristiques de combat le BMP-3 avait devancé de loin le Bradley. Les Émirats ont alors acheté plus de 600 blindés russes."M.Khromov a ajouté que les véhicules livrés à l’Ukraine avaient été légèrement modernisés, essentiellement par des systèmes électroniques.Introduit en 1990, à la fin de l’époque soviétique, le BMP-3 est équipé d’un canon de 100 mm pouvant tirer soit des obus à fragmentation soit des missiles antichars, d’un canon à tir automatique de 30 mm et d’une mitrailleuse de 7,62 mm, tous montés sur sa tourelle.Il accélère jusqu’à 70 km/h sur sol ferme et jusqu’à 9,5 km/h dans l’eau. Sa masse sans protection supplémentaire est de 19 tonnes.

