Le "tueur de chars" mis en échec: comment l’armée russe perce le blindage des Bradley

Pas un faiseur de miracles. Les blindés Bradley américains livrés à Kiev éprouvent les pires difficultés sur le terrain. Présentés comme des "tueurs de chars d’assauts" par le Pentagone, leur blindage est cependant vulnérable à certaines armes russes, rapporte le magazine américain Military Watch.Les niveaux de protection et l’efficacité du blindage des Bradley ont en effet été "très fréquemment critiqués" par le passé. Kiev a essayé d’y remédier en appliquant un blindage réactif, mais les missiles russes Vikhr-1 passent aisément au travers, souligne le média.Ces pertes en Bradley portent un coup à l’Ukraine, mais n’entachent pas forcément la réputation de l’armement américain, puisque les classes de blindés livrées ne sont plus produites. Un tout autre cas de figure que celui des missiles Patriot, mis en échec par l’armée russe et qui sont censés être un fleuron américain, note le magazine spécialisé.Cimetières de BradleyLes blindés Bradley sont en train de payer un lourd tribut dans la contre-offensive ukrainienne qui se fracassent contre les lignes de défense russe. Des images de Bradley hors de combat ont envahi les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Ce 23 juillet, plusieurs chaînes Telegram avaient ainsi relayé la vidéo d’un char russe se frayant un chemin au milieu d’un cimetière de Bradley.Mi-juillet, des forces russes avaient également mis la main sur un Bradley, dans l’axe de Zaporojié. Ils s’étaient filmés devant leur trophée, remerciant en riant le Président ukrainien de le leur avoir livré.Encore plus impressionnant: fin juin, la Défense russe avait partagé la vidéo d’un char T-80BVM parvenant à endommager un Bradley à plus de 9 kilomètres de distance.

