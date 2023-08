https://fr.sputniknews.africa/20230821/des-bradley-americains-detruits-avec-des-lance-grenades-antichars-en-ukraine--images-1061486529.html

Des Bradley américains détruits avec des lance-grenades antichars en Ukraine – images

Des militaires russes ont montré des images présentant des véhicules de combat d'infanterie fournis à l'Ukraine par les États-Unis. Ils auraient été détruits... 21.08.2023, Sputnik Afrique

Armés de lance-grenades antichar, des soldats russes ont anéanti des véhicules de combat d'infanterie américains Bradley sur l'axe de Zaporojié au début de la contre-offensive de l'armée ukrainienne, a raconté à Sputnik l'un d'entre eux."Des groupes de blindés progressaient sous la couverture de chars, de l'artillerie. Ils tentaient de réaliser un assaut éclair", précise le militaire. Selon lui, bien que les photos ne montrent que trois blindés, il y en avait en réalité beaucoup plus: quatre plus loin, dont un Leopard endommagé.Les blindés américains ont réussi à gagner les tranchées russes, et l'infanterie a dû leur tirer dessus avec des lance-grenades. Outre les fantassins, d'autres unités ont participé à leur destruction, dont l'artillerie et les démineurs, selon le militaire. Le matériel ennemi a été brûlé à 90% avec des engins téléguidés antichars, d'après un soldat.La contre-offensive de KievAprès que plusieurs attaques ont été repoussées, l'armée ukrainienne a changé de tactique. Les principaux combats étaient menés à une distance de 700 à 800 mètres, et les Russes utilisaient des mitrailleuses lourdes.La contre-offensive de Kiev a commencé le 4 juin sur les axes de Zaporojié, de Donetsk-Sud et d'Artiomovsk (Bakhmout en ukrainien). Pour Vladimir Poutine, cette opération n'a pas été couronnée de succès. D'après les données de la Défense russe en date du 4 août, en deux mois de contre-offensive, l'Ukraine a perdu plus de 43.000 personnes et plus de 4.900 unités d'armes.

