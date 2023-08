https://fr.sputniknews.africa/20230819/un-drone-kamikaze-russe-lancet-detruit-un-blinde-ukrainien-dun-coup-direct--video-1061452225.html

Un drone kamikaze russe Lancet détruit un blindé ukrainien d’un coup direct – vidéo

Un drone kamikaze russe Lancet détruit un blindé ukrainien d’un coup direct – vidéo

Une unité spéciale russe a fait sauter un char des forces ukrainiennes sur l’axe de Zaporojié avec une munition rôdeuse Lancet. Une vidéo a été mise à la... 19.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-19T18:03+0200

2023-08-19T18:03+0200

2023-08-19T18:03+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

zala lancet (drone)

char

zaporojié

explosion

stryker

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/1b/1044842182_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_50d9fa6fda22fcbd4520cada10c302b4.jpg

Un drone kamikaze Lancet de l’unité Osman des forces spéciales russes a détruit un char ukrainien par un coup direct, sur l’axe de Zaporojié. Sputnik dispose d’une vidéo de cette frappe réussie qui est dite avoir eu lieu le 17 août.La séquence montre un char sur une route de campagne près d’une forêt. À côté de l’engin, un grand cratère s’est formé lors de l’explosion d’une bombe de 500 kg russe FAB-500, avec un véhicule de combat d’infanterie ukrainien à l’intérieur que les soldats ukrainiens tentent d’évacuer. Aussitôt, un Lancet frappe le côté droit du char qui explose.Deux jours plus tôt, une autre vidéo montrant une frappe réussie d’un Lancet sur l’axe de Zaporojié a été partagée sur les réseaux sociaux. Le drone kamikaze y détruit un blindé de transport de troupes à roues Stryker, de production américaine.Le 4 août, le ministère russe de la Défense a signalé que depuis le début de la contre-offensive ukrainienne le 4 juin, Kiev avait perdu plus de 43.000 hommes et plus de 4.900 pièces d’armement. Parmi les équipements ukrainiens détruits sur le front figurent 26 avions, neuf hélicoptères, 1.831 véhicules blindés, dont 25 chars Leopard allemands, sept chars à roues AMX français et 21 véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.Les médias occidentaux notent en particulier l’efficacité des champs de mines russes. Face à cela, le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, a jugé que l’offensive de l’armée ukrainienne se poursuivrait "pendant encore de nombreux mois". Les États-Unis ont récemment commencé à fournir à Kiev des armes à sous-munitions. Pourtant, selon les experts interrogés par Sputnik, ces armes ne sont pas en mesure de changer radicalement la situation.

russie

ukraine

zaporojié

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, zala lancet (drone), char, zaporojié, explosion, stryker, véhicule blindé de combat d'infanterie