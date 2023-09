https://fr.sputniknews.africa/20230901/ces-pays-qui-ont-le-plus-beneficie-des-visas-electroniques-russes-en-aout-1061782181.html

Ces pays qui ont le plus bénéficié des visas électroniques russes en août

Depuis le lancement des visas électroniques russes au mois d’août, plusieurs dizaines de milliers de documents ont déjà été délivrés à des étrangers, avec... 01.09.2023, Sputnik Afrique

Près de 31.000 visas électroniques russes ont été délivrés au cours du premier mois de fonctionnement de ce nouveau système, a déclaré le département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères.Durant le mois d’août, environ 14.000 étrangers ont déjà réussi à utiliser les visas délivrés. Ceux-ci sont entrés sur le territoire russe principalement via les aéroports de Moscou, ainsi que l'aéroport de Poulkovo à Saint-Pétersbourg et via les postes frontaliers d'Ivangorod et du territoire de Primorié.Refus et erreursSur plus de 31.000 visas électroniques délivrés en août, seuls 24 étrangers ont été refusés.Les candidats font souvent des erreurs en remplissant les dossiers ou en joignant des photographies de mauvaise qualité, selon le ministère. Ces demandes sont normalement renvoyées pour révision et les candidats sont autorisés à déposer à nouveau leurs documents sans frais supplémentaires.Ils ont noté que les principaux facteurs limitant l'augmentation du volume du tourisme à ce stade restent la logistique de transport complexe et coûteuse pour les touristes en provenance de pays avec lesquels il n'existe pas de liaison aérienne directe, ainsi que l'impossibilité d'utiliser des cartes bancaires émises à l'étranger.Le ministère s’attend à l’augmentation des demandes de visas électroniques russes à mesure que les principaux problèmes liés à la logistique coûteuse ou à l’impossibilité de payer en Russie avec les cartes étrangères seront résolus.En général, au cours des huit premiers mois de 2023, plus de 580.000 visas "traditionnels" ont été délivrés à des étrangers, a ajouté le ministère.

