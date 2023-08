https://fr.sputniknews.africa/20230831/un-groupe-de-sabotage-ukrainien-elimine-dans-la-region-russe-de-briansk--video-1061762281.html

Un groupe de sabotage ukrainien éliminé dans la région russe de Briansk – vidéo

Un groupe de sabotage ukrainien éliminé dans la région russe de Briansk – vidéo

31.08.2023

Le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) a annoncé avoir éliminé un groupe de sabotage ukrainien dans la région russe de Briansk, frontalière de l’Ukraine.L’opération dans le district de Navlia a été menée par le FSB de concert avec la Garde nationale et le ministère de l’Intérieur.Deux saboteurs ont été abattus, cinq autres, dont trois blessés, ont été arrêtés.Ils ont pénétré au moins à 50 kilomètres à l’intérieur du territoire russe.Armés jusqu’aux dents ils devaient mener des attentats terroristesÀ en juger l’arsenal qui a été saisi, chacun d’entre eux a été armé jusqu’aux dents.Le gouverneur de la région de Briansk, Alexandr Bogomaz, a précisé qu’ils étaient armés de fusils d’assaut avec silencieux de fabrication américaine, d’explosifs puissants, d’un grand nombre de grenades et de cartouches type Otan, ainsi que de dispositifs de vision nocturne.Le groupe avait pour mission de mener des attentats terroristes sur des sites énergétiques et militaires.Le même jour, la région a été ciblée par deux drones ukrainiens qui avaient été abattus par la défense antiaérienne russe.

