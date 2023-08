https://fr.sputniknews.africa/20230830/kiev-lance-un-essaim-de-drones-contre-le-territoire-russe-y-compris-un-aerodrome-1061725288.html

Kiev lance un essaim de drones contre le territoire russe, y compris un aérodrome

Kiev lance un essaim de drones contre le territoire russe, y compris un aérodrome

Dans la nuit de mardi à mercredi, le régime de Kiev a mené une attaque de drones massive contre sept régions russes. Cette fois, outre les zones frontalières...

Sept régions russes, et pas seulement frontalières, ont été ciblées par des drones ukrainiens dans la nuit du 29 au 30 août.Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a annoncé qu'une tentative d'attaque de drones massive avait été entreprise dans le District fédéral central. Un drone a été détruit à proximité de la ville de Rouza, à l'ouest de Moscou.Une autre attaque a visé l'aérodrôme militaire de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie. L'antenne du ministère russe des Situations d'urgence pour la région a fait savoir que des avions de transport militaires Il-76 avaient pris feu.Le gouverneur de la région Mikhaïl Vedernikov a précisé que l'attaque n'avait pas fait de victimes et que le feu avait été circonscrit. L'aéroport de Pskov a été fermé jusqu'à nouvel ordre.Russie centraleLe ministère russe de la Défense a informé de la destruction de trois drones ukrainiens dans la région de Briansk et d'un autre dans la région d'Orel.La Défense a également annoncé que deux drones avaient été abattus dans la région de Riazan, au sud-est de Moscou, et qu'un drone avait été détruit dans la région de Kalouga, au sud de la capitale.À Briansk, les drones ont tenté de frapper la tour de télévision.SébastopolUne attaque de drones navals a été repoussée dans la baie de Sébastopol.

