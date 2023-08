https://fr.sputniknews.africa/20230827/le-pentagone-aurait-exhorte-kiev-a-moins-utiliser-les-drones-1061673151.html

Le Pentagone aurait exhorté Kiev à moins utiliser les drones

Insatisfait des résultats désastreux de la contre-offensive ukrainienne, le Pentagone a recommandé à Kiev de moins se servir des drones pour la reconnaissance... 27.08.2023, Sputnik Afrique

L’Ukraine devrait désormais moins compter sur les drones espions et s'appuyer davantage sur les éclaireurs: telle est la recommandation du Pentagone, a relaté le journal américain The Washington Post. Selon les responsables américains, cités par le Washington Post, les Ukrainiens répondent favorablement à cette demande.Des millions d’obus occidentauxToujours d’après le Washington Post, les dirigeants de l’administration Biden ont également invité leurs homologues ukrainiens à effectuer des frappes d'artillerie uniquement sur "les cibles les plus importantes". Selon une estimation américaine, les Ukrainiens ont, depuis février 2022, tiré 2 millions d’obus de 155 mm, calibre utilisé par l’Otan, épuisant presque les stocks occidentaux, précise le journal.Début juin, Kiev mène une "contre-offensive" qui n’entraîne que des échecs et occasionne de lourdes pertes au sein des forces armées.De juin à juillet, l’Ukraine a perdu plus de 43.000 hommes et plus de 4.900 pièces d’armement (26 avions, 9 hélicoptères et 1.831 véhicules blindés, dont 25 chars allemands Leopard, 7 chars à roues français AMX et 21 BMP américains Bradley) perdues côté ukrainien, d’après ce que la Défense russe a publié le 4 août.

