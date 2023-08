https://fr.sputniknews.africa/20230826/un-journal-us-designe-lobjectif-des-attaques-de-drones-contre-moscou-1061654511.html

Un journal US désigne l’objectif des attaques de drones contre Moscou

Un journal US désigne l’objectif des attaques de drones contre Moscou

Des officiels états-uniens estiment que les attaques de drones contre le territoire russe sont principalement destinées à consoler l'armée ukrainienne qui va... 26.08.2023

Les frappes de drones sur le territoire russe sont destinées à remonter le moral des soldats ukrainiens déprimés alors que la contre-offensive de Kiev, qui a débuté le 4 juin, n’apporte aucun résultat, a relaté le journal américain le New York Times.Attaques répétées de dronesCes derniers temps, les forces ukrainiennes tentent régulièrement d'attaquer le centre de la Russie à l'aide de drones. Ainsi, dans la nuit du 25 au 26 août, un drone a été intercepté à près de Moscou. La veille, un autre drone ukrainien a été abattu dans la région de Kalouga. En début de semaine, l'Ukraine avait lancé une attaque contre des cibles dans la capitale russe avec trois drones: deux d'entre eux ont été abattus par les forces de défense aérienne, le troisième avait été neutralisé par les brouilleurs avant de s’écraser dans la ville de Moscou, endommageant une tour en cours de construction dans le centre d’affaires Moskva-City. Selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, ces attaques visent des immeubles résidentiels et, c’est pour cette raison, qu’il n'est pas toujours possible d'éviter des dommages mineurs, mais les systèmes de défense aérienne se montrent efficaces.Le 23 août, La diplomatie russe avait condamné le rôle des services secrets occidentaux qui fournissent des renseignements au régime de Kiev afin ce dernier mène des attaques de drones contre les civils et les infrastructures civiles russes.

