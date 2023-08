https://fr.sputniknews.africa/20230830/ce-que-lon-sait-de-la-situation-au-gabon-et-de-son-president-place-en-residence-surveillee-1061734598.html

Ce que l'on sait de la situation au Gabon et de son Président, placé "en résidence surveillée"

Ce que l’on sait de la situation au Gabon et de son Président, placé "en résidence surveillée"

Le pouvoir aux mains de la famille Bongo, qui dirige depuis 56 ans le Gabon, un des premiers producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne, semble se fissurer.Une réélection qui a enflammé la nationAu pouvoir depuis 14 ans, Ali Bongo Ondimba vient d'être annoncé vainqueur des élections présidentielles 2023 avec 64,27% des suffrages exprimés. L'annonce des résultats a été précédée par trois jours de silence et de coupure d'Internet en vue, selon le gouvernement, d'éviter "la propagation d'appels à la violence et de fausses informations".Son adversaire principal, Albert Ondo Osso, avait obtenu 30,77%. Il a qualifié les élections de frauduleuses et a revendiqué la victoire.Prise de pouvoir par les militairesPeu après la publication des résultats, un groupe d'une douzaine de militaires gabonais a annoncé dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon 24 l'annulation des élections et la dissolution de "toutes les institutions de la République".Face à une "une gouvernance irresponsable, imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale risquant de conduire le pays au chaos", les élections sont annulées, ont souligné les militaires.Suivez le déroulement des événements en continu sur Sputnik Afrique.Famille BongoLe Gabon fut une colonie de l'Afrique-Équatoriale française jusqu'à son indépendance en 1960. De 1967 à 2009, il est dirigé par un même Président, Omar Bongo et à partir de 2009 par son fils. Les deux entretenaient des liens étroits avec Paris.Ali Bongo Ondimba, âgé de 64 ans, qui a brigué un troisième mandat, a été réélu de justesse en 2016 avec seulement 5.500 voix de plus que son rival Jean Ping qui avait affirmé que l'élection avait été truquée.Omar Bongo, respecté pour ses médiations dans plusieurs crises africaines, fut un pilier de la " Françafrique", système de cooptation politique, réseaux et chasses gardées commerciales entre Paris et ses anciennes colonies du continent. À peine élu, son fils Ali a ostensiblement pris ses distances avec l'ancienne puissance coloniale.Richesses pétrolièresLe Gabon est l'un des pays les plus riches d'Afrique en PIB par habitant (8.820 dollars en 2022) grâce à son pétrole, son bois et son manganèse notamment, et une faible population (2,3 millions d'habitants).Le secteur pétrolier représentait 80% des exportations, 45% du PIB et 60% des recettes fiscales au cours des cinq dernières années, selon les données de la Banque mondiale.Cependant, un tiers de la population vit dans la pauvreté et un jeune sur trois est au chômage. De quoi alimenter la frustration sociale contre le Président.

