Alger dévoile ses six axes de médiation au Niger

Le ministre algérien des Affaires étrangères a réaffirmé le 29 août, lors d’une conférence de presse, une position ferme concernant la crise au Niger: le refus... 30.08.2023, Sputnik Afrique

À peine revenu de sa tournée ouest-africaine pour des concertations sur la crise au Niger, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a donné une conférence de presse le 29 août.Il a réaffirmé la position algérienne reposant sur la double opposition à l’intervention étrangère et à la prise du pouvoir qui a évincé Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier.Il a également exposé les six axes sur lesquels était centrée la médiation algérienne.Selon M.Attaf, "le premier est la consolidation du principe de l’illégalité des changements anticonstitutionnels".Le deuxième préconise "un délai de six mois pour parvenir à une solution politique garantissant le retour au système constitutionnel et démocratique au Niger à travers la reprise de l’action politique dans le cadre de l’État de droit".Arrangements politiques et garanties à toutes les partiesLe troisième axe est lié aux "arrangements politiques de sortie de crise". Il prévoit la participation et l’approbation de toutes les parties sans exclusion et insiste sur le même délai de six mois pour leur mise en pratique.L’axe numéro quatre concerne les garanties "à toutes les parties pour assurer la durabilité de la solution politique et son acceptation par tous les acteurs de la crise et du processus de son règlement".Le cinquième axe est "l’approche participative".Le dernier axe est "l’organisation d’une conférence internationale sur le développement au Sahel".Partisan d’une solution négociéeAprès que la CEDEAO a annoncé avoir fixé la date de l’envoi de ses troupes au Niger, Alger a mis en garde contre l’engrenage de la violence.Prônant une "solution politique négociée", l’Algérie estime que les interventions militaires apportent "un surcroît de problèmes" plutôt que des solutions.

