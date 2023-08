https://fr.sputniknews.africa/20230829/un-point-dappui-ukrainien-frappe-par-des-mi-35m-russes-1061707334.html

Un point d’appui ukrainien frappé par des Mi-35M russes

Démontrant leur efficacité, des équipages d’hélicoptères Mi-35M ont réalisé des frappes avec des missiles aéroportés sur un point d’appui ukrainien, a fait... 29.08.2023, Sputnik Afrique

Les équipages d’hélicoptères russes Mi-35M ont frappé un point d’appui ukrainien sur l’axe de Krasny Liman, a annoncé le ministère russe de la Défense. "Ayant reçu les coordonnées de la cible, les équipages des hélicoptères ont quitté l’aérodrome de stationnement et ont atteint la zone de largage. En interaction avec le contrôleur aérien, les pilotes d’hélicoptères ont réalisé la manœuvre d'approche et, à l’aide de missiles aéroportés non guidés, ont frappé un poste d’appui", explique le communiqué.Des pilotes performantsAfin d’éviter d’être repérés par la défense antiaérienne ukrainienne, les tirs de missiles ont été effectués à basse altitude à une vitesse de près de 300 km/h.Les pilotes ont regagné leur aérodrome après avoir accompli leur tâche. Le ministère qualifie le travail des équipages de Mi-35M de très efficace.

