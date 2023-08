https://fr.sputniknews.africa/20230828/un-abri-militaire-ukrainien-rase-par-un-drone-fpv-russe-pres-de-soledar--video-1061683681.html

Un abri militaire ukrainien rasé par un drone FPV russe près de Soledar – vidéo

Un abri militaire ukrainien rasé par un drone FPV russe près de Soledar – vidéo

Un autre point fortifié des troupes ukrainiennes a été rasé par une frappe d’un drone de l’armée russe disposant une caméra embarquée. L’action s’est passée... 28.08.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont anéanti un abri militaire ukrainien près de la ville de Soledar, dans la région de Donetsk. La frappe successive a été réalisée à l’aide d’un drone FPV (first-person view).Une vidéo, à la disposition de Sputnik, montre la scène filmée grâce à une caméra embarquée.Selon les militaires russes, le point fortifié ciblé servait aux soldats ukrainiens d’abri contre les drones et les tirs d'artillerie.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 466 avions, 247 hélicoptères et 6.152 drones, selon le bilan du ministère russe de la Défense. Elle a détruit 433 systèmes de défense sol-air, 11.527 chars et autres blindés, 1.145 lance-roquettes multiples, 6.079 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.463 autres équipements militaires.

