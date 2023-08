https://fr.sputniknews.africa/20230809/un-obusier-russe-d-30-reduit-en-cendres-un-avant-poste-camoufle-ukrainien--video-1061187120.html

Un obusier russe D-30 réduit en cendres un avant-poste camouflé ukrainien – vidéo

Un obusier russe D-30 réduit en cendres un avant-poste camouflé ukrainien – vidéo

Deux camions militaires Ural, des tranchées, des blindages et des effectifs ennemis ont été anéantis lors d’une attaque russe sur l’axe de Krasny Liman. La... 09.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-09T11:40+0200

2023-08-09T11:40+0200

2023-08-09T11:40+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

obusier

frappes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/16/1054553266_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_8d1496236c1676d448f15429d6b1173a.jpg

L'équipage d'artillerie d’un obusier D-30 a détruit un avant-poste et des fortifications camouflées ukrainiennes sur l’axe de Krasny Liman, a déclaré à Sputnik une source au sein du ministère russe de la Défense.Selon l’instance, la frappe a été réalisée avec le soutien d'opérateurs de véhicules aériens sans pilote, qui identifient les cibles et transmettent les coordonnées.Deux camions militaires Ural, des tranchées, des blindages et des effectifs ennemis ont ainsi été anéantis.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, obusier, frappes