Essais nucléaires en Algérie: où en est la reconnaissance française 60 ans plus tard?



Une soixantaine d’explosions nucléaires il y a plus de 60 ans. L’Algérie est toujours confrontée aux effets néfastes des essais que la France a menés sur son territoire entre les années 1960 et 1966.Retour sur ce dossier sensible avec Ammar Mansouri, chercheur algérien en génie nucléaire, interviewé par Sputnik Afrique à l’occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires.Vents de sable jusqu’en FranceLe chercheur, qui a travaillé sur le dossier du programme nucléaire militaire français, a surtout attiré l’attention sur les importantes fuites radioactives, qui ont même été confirmées par la France.Et de pointer la disparition de certains types d’animaux ou de plantes, surtout médicinales, ou encore des répercussions en agriculture."Des morts sur place"En guise d’exemple des effets néfastes sur la santé de la population, Ammar Mansouri a cité l'accident de Béryl."Un crime contre l'humanité"Le chercheur a en outre pointé le problème des malformations ces derniers temps en Algérie. En outre, les Français connaissent depuis longtemps le danger des radiations grâce à la publication de documents en ce sens en 1957, "donc c'était prémédité et donc c'est un crime contre l'humanité".Selon lui, "il faut mettre un terme" à l’absence de reconnaissance par la France:"Non, on n'en parle pas quand il s'agit des puissances."

