Essais nucléaires français en Algérie: "Ces crimes n’ont pas de délai de prescription", pour Moscou

Essais nucléaires français en Algérie: "Ces crimes n’ont pas de délai de prescription", pour Moscou

Il faut rappeler au monde les conséquences des essais nucléaires que la France a réalisés dans les années 1960 en Algérie, provoquant la contamination de la... 27.02.2023, Sputnik Afrique

Durant son déplacement en Algérie, le secrétaire du Conseil de sécurité russe est revenu sur le sujet sensible des essais nucléaires effectués dans le pays par la France dans les années 1960, et dont la date anniversaire était récemment.Suite à ces 17 essais nucléaires dans le désert du Sahara algérien, des centaines de milliers de personnes vivant à proximité des sites ont souffert de cancers et de malformations congénitales causés par les radiations."Anciennes méthodes du colonialisme"Pour M.Patrouchev, aujourd'hui l’Occident cherche à faire "renaître d’anciennes méthodes du colonialisme" via "la stratégie de l’étouffement des États indésirables".Nikolaï Patrouchev a d’ailleurs estimé que "l'ingérence grossière" de l'Occident avait fait de l'Afrique et du Moyen-Orient l'une des régions les plus instables et "chaudes" du monde.

