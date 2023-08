Ce pays nord-africain prévoit de forer 35 nouveaux puits de gaz dans un avenir proche

https://fr.sputniknews.africa/20230829/ce-pays-nord-africain-prevoit-de-forer-35-nouveaux-puits-de-gaz-dans-un-avenir-proche-1061722854.html

Le ministre égyptien des Ressources naturelles a fait part de l'intention du Caire d'investir 1,5 milliard de dollars dans le forage de 35 nouveaux puits de... 29.08.2023, Sputnik Afrique

égypte

gaz

afrique du nord

L'Égypte envisage de forer 35 nouveaux puits de gaz naturel au cours des deux prochaines années, a fait savoir le ministre du Pétrole et des Ressources naturelles, Tareq al-Mulla. Selon lui, ces projets doivent être réalisés au cours des exercices 2023/24 et 2024/25. Un investissement de 1,5 milliard de dollars est destiné à ses objectifs.Le ministre a également fait savoir qu'au cours de l'exercice 2022/23, un total de 10 puits avaient été forés.Ces dernières années, l'Égypte est parvenu à augmenter sa production du combustible bleu. En plus, depuis 2018, le pays refuse d'importer du gaz. A plusieurs reprises Le Caire a évoqué son intention de devenir un centre régional du commerce du gaz naturel.En septembre dernier, le ministre Tariq al-Mulla a fait savoir que son pays comptait exporter pour 8,5 à 10 milliards de dollars de gaz sur l’exercice 2022-2023.

égypte

afrique du nord

Actus

égypte, gaz, afrique du nord