Trump a empoché plus de 7 millions de dollars après la publication de sa photo en prison

Après s’être rendu aux autorités en Géorgie, l'ancien Président Donald Trump a récolté 7,1 millions de dollars de dons, rapporte le 26 août le journal Politico en se référant aux données de son quartier général de campagne.Selon la source, la collecte a été alimentée par des marchandises portant son logo, vendues par l'intermédiaire d’une boutique associée.Après que l'homme politique s'est officiellement rendu aux autorités, le site en ligne a commencé à vendre des T-shirts, des posters et des autocollants sur lesquels figurait sa photo d'identité judiciaire. Ces articles portent le slogan "Never surrender!". Leur prix oscille entre 12 et 34 dollars.Au total, le quartier général de M.Trump a réussi à récolter environ 20 millions de dollars de dons au cours des dernières semaines, a noté le média.Une brève arrestationDonald Trump est accusé d’avoir tenté d’inverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie, un État clé. Il est devenu le premier des Présidents américains à avoir une telle photo judiciaire, nommée "mugshot". Un rituel auquel il avait échappé lors de ses trois précédentes inculpations pénales.Il a été brièvement placé en état d'arrestation le 24 août à Atlanta avant d'être relâché.L’ex-dirigeant a été libéré grâce au paiement d'une caution de 200.000 dollars.

