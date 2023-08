Trump placé brièvement en état d'arrestation à Atlanta

https://fr.sputniknews.africa/20230825/trump-place-brievement-en-etat-darrestation-a-atlanta-1061612329.html

Donald Trump a été brièvement placé en état d'arrestation le 24 août à Atlanta avant d'être libéré sous caution, accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie, un État clé.Il a été mesuré et pesé lors de cette séquence historique.Il y avait échappé lors de ses trois précédentes inculpations pénales, mais le milliardaire n'a vraisemblablement pas coupé non plus à l'infamant rituel du "mugshot", la prise de la photo d'identité judiciaire, une première pour un ancien Président américain.Libéré grâce au paiement d'une caution de 200.000 dollars, le favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 a rapidement quitté les lieux dans un convoi motorisé placé sous haute sécurité.Il a été précédé ces derniers jours dans cet établissement surpeuplé et notoirement insalubre, guetté par les médias du monde entier, par plusieurs de ses 18 co-accusés.Tous ont été inculpés le 14 août de tentatives illicites d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020, remportée dans cet État clé par l'actuel Président démocrate Joe Biden.

