Ces pays pourraient envahir l'Ukraine en contournant l'Otan, selon un ex-conseiller du Pentagone

Sans demander l’avis préalable de l’Otan, Varsovie et Vilnius pourraient s’emparer de la partie occidentale du territoire ukrainien, selon le colonel Douglas... 27.08.2023, Sputnik Afrique

La Pologne et la Lituanie pourraient prendre le contrôle de l’ouest de l'Ukraine sans coordonner leurs actions avec l'Otan, a déclaré le colonel Douglas McGregor, ancien conseiller du chef du Pentagone, dans une interview accordée à Redacted et diffusée sur YouTube.Des projets pas commodesSelon l'ex-conseiller, les projets d’intervention de Varsovie et de Vilnius sont très dangereux. Pour M.McGregor, des actions pareilles de la part des alliés européens de l’Otan entraîneront inévitablement un affrontement direct avec les troupes russes.Le Président Vladimir Poutine a déjà dénoncé le plan macabre de Varsovie, qui consiste à reprendre les territoires historiques polonais. Le Service de renseignement extérieur de la Russie (SVR) avait mis en garde à plusieurs reprises contre les intentions polonaises d’envahir l'Ukraine. Selon Sergueï Narychkine,directeur du SVR, Varsovie étudie des scénarios de démembrement de facto de l'État voisin et compte sur le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni.

