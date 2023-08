https://fr.sputniknews.africa/20230809/-la-defense-russedemasqueles-plans-polonais-doccuper-louest-de-lukraine-1061197586.html

La Défense russe démasque les plans polonais d’occuper l’ouest de l’Ukraine

Le ministre russe de la Défense a dévoilé un projet de Varsovie qui pourrait conduire à l’occupation de la partie occidentale de l’Ukraine par la Pologne... 09.08.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement polonais élabore des plans visant à créer une unité militaire polono-ukrainienne en vue de l'occupation ultérieure de l'Ouest de l’Ukraine, a déclaré ce 9 août à Moscou Sergueï Choïgou, ministre russe de la Défense.Un pays instrumentaliséSelon M.Choïgou, la Pologne, qui est devenue le principal instrument de la politique antirusse des États-Unis, déclare son intention de construire "l'armée la plus puissante" d'Europe.Un projet d’expansionFin juillet, le Président russe Vladimir Poutine avait déclaré que la Pologne espérait former une sorte de coalition "sous la protection de l'Otan", afin d'intervenir directement dans le conflit en Ukraine et mettre la main sur un "morceau juteux du territoire ukrainien".Le chef du Kremlin avait ensuite chargé les services secrets russes de surveiller de près les projets polonais concernant l'Ukraine occidentale.

