Un jackpot record raflé en Russie

Le jackpot de quelque 5,2 millions de dollars a été gagné le 26 août en Russie. Il s’agit du troisième jackpot en valeur dans l’histoire de la loterie publique... 26.08.2023, Sputnik Afrique

Un résident de la région russe de Moscou a gagné plus de 492 millions de roubles (environ 5,2 millions de dollars) à la loterie publique Sportloto 4 sur 20, a fait savoir à Sputnik la société Stoloto, l’un des plus grands distributeurs des loteries publiques en Russie.Selon les règles de la loterie, pour remporter le super prix, il faut deviner tous les chiffres de la combinaison gagnante sur les deux champs du billet. Le nouveau multimillionnaire a choisi les chiffres 3, 4, 16, 15 sur le premier champ et 9, 10, 12, 1 sur le second champ du billet qui s’est révélé porte-bonheur.Célèbres gagnants de jackpots historiquesIl s’agit du troisième jackpot en valeur dans l’histoire de la loterie Sportloto, mais pas si grande à l’échelle mondiale. En 2015, Marie Holmes, une afro-américaine et mère célibataire, a remporté un énorme jackpot de 188 millions de dollars à la loterie américaine Powerball. Avant de gagner le gros lot, Marie avait travaillé dans l'hôtellerie, dans des restaurants et des supermarchés. Avec ce gain, elle a acheté une maison à sa mère et a fait un don à une église.Un Américain, Richard Lustig, a gagné plusieurs loteries accumulant 1,5 million de dollars hors taxes. Son premier gain date de 1993 et a remporté plusieurs loteries parrainées par l'État jusqu'en 2010.Un mathématicien roumain, Stefan Mandel a gagné à la loterie 14 fois. Mandel achetait simplement toutes les combinaisons de loterie à chaque fois qu'il voulait jouer. En 1992 Stefan et son équipe ont acheté six millions de billets de loterie de Virginie, aux États-Unis, et a remporté un jackpot de 27 millions de dollars et autres gains. Le total s’est compté à 30 millions de dollars.

