https://fr.sputniknews.africa/20230801/ces-femmes-de-menage-remportentun-jackpot-de-12-million-de-dollars-1060979879.html

Ces femmes de ménage remportent un jackpot de 1,2 million de dollars

Ces femmes de ménage remportent un jackpot de 1,2 million de dollars

Plusieurs femmes de ménage indiennes, qui ont acheté un billet de loterie ensemble, ont remporté la bagatelle de plus d'un million de dollars, selon l'agence... 01.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-01T15:17+0200

2023-08-01T15:17+0200

2023-08-01T15:17+0200

asie

inde

loterie

femmes

ménage

jackpot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102881/75/1028817535_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_935d298853e4234a9eaa49d2a6defc1e.jpg

Onze femmes indiennes ont gagné le jackpot d'une valeur de 1,2 million de dollars après avoir cotisé pour se prendre un ticket de loterie de 3 dollars. Elles ont été annoncées gagnantes par le département de la loterie du Kerala à la suite du tirage du 27 juillet, relate l'agence de presse indienne Press Trust of India.Selon PTI, ces 11 femmes, membres de Haritha Karma Sena, l'armée verte de la municipalité de Parappanangadi, n'ont jamais rêvé de faire une aubaine qui les rendrait fortunées en un coup. Haritha Karma Sena est engagée dans la collecte des déchets non biodégradables des ménages et des établissements, qui sont envoyés aux unités de déchiquetage pour les recycler.Difficile de joindre les deux boutsCertaines des heureuses gagnantes n'avaient même pas le dixième du prix du ticket de loterie qui est de 0,3 dollar (soit 25 roupies) dans leur sac à main lorsqu'elles avaient décidé de mettre de l'argent en commun pour l'acheter à un montant de 3 dollars (soit 250 roupies) il y a 250 semaines.Les femmes ont du mal à joindre les deux bouts et le salaire modeste qu'elles tirent en tant que membres du Haritha Karma Sena, note PTI. L'une d'entre elles avait même emprunté la maigre somme à une connaissance pour tenter sa chance, a souligné l'agence de presse indienne.Une joie illimitéeSelon PTI, une autre femme de ce groupe a dit qu'elle attendait avec impatience le tirage au sort, mais qu'elle s'était sentie triste après que quelqu'un leur ait dit qu'un billet vendu dans le Palakkad voisin avait remporté le premier prix.Un gain méritéLa dame chance a souri aux personnes les plus méritantes cette fois-ci, a déclaré Sheeja, la présidente de l'association Haritha Karma Sena de la municipalité, cité par PTI. Selon elle, toutes les gagnantes sont des battantes et qui n'ont qu'une source de revenus pour leurs familles.

asie

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

asie, inde, loterie, femmes, ménage, jackpot