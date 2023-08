https://fr.sputniknews.africa/20230826/des-coupures-delectricite-massives-dans-ce-pays-africain-en-voila-la-raison-1061652885.html

Des coupures d’électricité massives dans ce pays africain, en voilà la raison

Des coupures d’électricité massives dans ce pays africain, en voilà la raison

Plusieurs régions du Kenya sont privées d’électricité depuis le 25 août, suite à une panne à la centrale éolienne de Turkana. Les autorités appellent les... 26.08.2023, Sputnik Afrique

Une panne survenue le 25 août, à 21h45, à la centrale éolienne de Turkana, la plus grande d'Afrique, a provoqué des coupures d’électricité dans la plupart des régions du Kenya, touchant des villes et des sites d’infrastructure stratégiques, a annoncé ce samedi 26 août la société nationale énergétique Kenya Power.Les coupures de courant ont touché la capitale du pays Nairobi ainsi que la Province Centrale, celle de Vallée du Rift et les régions de l’Ouest. De nombreuses infrastructures d’importance stratégique ont été affectées dont l’aéroport international de Nairobi et le siège du Président. Le courant a été rétabli ce 26 août, vers 03h00 du matin à l'aéroport et dans d'autres parties de la zone métropolitaine de Nairobi, mais beaucoup restent encore dans le noir, selon la société.La plupart des régions touchées devraient être reconnectées avant la fin de la journée du 26 août. Toutefois les Kenyans devraient s'attendre à des interruptions locales pendant le week-end, à mesure que la situation se stabilise, a précisé Joy Mdivo-Masinde, présidente du conseil d'administration de Kenya Power, citée par le journal kenyan The Star.Selon elle, le réseau d’électricité kenyan est conçu de telle manière que lorsqu'un maximum de 4% des besoins en électricité est perdu, les autres parties du réseau prennent le relais. Cependant, le 25 août, la perte d’alimentation a été d’environ 15%, d’après Kenya Power.

