L’élargissement des BRICS qualifié de "révolution géopolitique mondiale" par un ancien eurodéputé

Le sommet des BRICS qui vient de se terminer en Afrique du Sud a apporté des changements géopolitiques majeurs, avance Florian Philippot, ancien député européen, président du mouvement Les Patriotes.Ainsi, la décision des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) d’intégrer dans leurs rangs l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis constitue une "révolution géopolitique mondiale", détaille le politique français sur X (anciennement Twitter).Six des neuf principaux pays producteurs de pétrole font désormais partie du groupe, écrit-il, suggérant que cela rendra les "USA affaiblis".Effectivement, la Russie, l'Arabie saoudite, la Chine, les Émirats arabes unis, l'Iran et le Brésil font partie du top 10 des plus importants producteurs de pétrole au monde avec les États-Unis à la première place, selon la revue statistique de l'énergie mondiale 2022, faite par la société BP.Un "nouveau chapitre"La liste des nouveaux membres a été rendue publique le 24 août, à la dernière journée du sommet du groupe à Johannesburg. Ils seront admis au sein des BRICS à partir de janvier 2024.Il s’agit d’un "nouveau chapitre" de l’histoire du groupe, a souligné le Président sud-africain Cyril Ramaphosa à propos de l'élargissement. Cette décision porte un caractère historique et reflète le dévouement des membres pour coopérer avec des pays en développement, a déclaré le Président chinois Xi Jinping. Le Premier ministre indien Narendra Modi a parlé d’une nouvelle dynamique. Le PIB des pays membres s'élèvera désormais à 37% du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat, a noté le Président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. La Russie continuera à œuvrer pour étendre l'influence de l'association dans le monde, a fait savoir Vladimir Poutine.

