La RCA se prononce sur la mort d'Evguéni Prigojine dans un crash d'avion

La RCA se prononce sur la mort d’Evguéni Prigojine dans un crash d’avion

25.08.2023

2023-08-25T09:31+0200

2023-08-25T09:31+0200

2023-08-25T10:05+0200

international

république centrafricaine

evguéni prigojine

crash d'avion

La mort d’Evguéni Prigojine ne changera rien dans la coopération entre la RCA et les forces russes, a déclaré Fidèle Gouandjika, ministre conseiller du Président de la République.Il a ajouté que l'accord avec Moscou permettait de maintenir la présence d'instructeurs russes en République centrafricaine.Moscou avait de son côté noté récemment que la présence des instructeurs concernés en Afrique était régie directement par les contrats conclus entre les pays africains et le groupe."Une affaire privée"Le travail du groupe paramilitaire Wagner en Afrique est une affaire privée et l’État russe n’avait rien à voir avec cela, comme l’avait fait savoir la présidence russe.

