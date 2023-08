https://fr.sputniknews.africa/20230825/la-bolivie-mise-sur-les-brics-comme-alternative-au-bloc-decadent-selon-le-president-bolivien-1061628063.html

La Bolivie mise sur les BRICS comme alternative au "bloc décadent", selon le Président bolivien

La Bolivie est un partisan des BRICS de longue date et veut faire partie du "bloc émergent", a indiqué à Sputnik Luis Arce, Président de ce pays... 25.08.2023, Sputnik Afrique

La Bolivie a fait son choix en faveur des BRICS, a fait savoir à Sputnik Luis Arce, Président du pays, en marge du sommet du groupe à Johannesburg.Sympathie de longue dateLa Paz compte sur l’appui de Moscou concernant son adhésion. "La Russie nous a dit qu'elle nous soutiendrait pour pouvoir entrer dans les BRICS, ainsi que pour accéder à la Nouvelle Banque de développement des BRICS", a-t-il fait savoir, parlant de son entrevue avec Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe qui a présidé la délégation russe au sommet.L’abandon du dollarLuis Arce rejette le rôle de la Bolivie comme satellite américain:Le Président bolivien mise sur l’abandon progressif du dollar, d’autant plus que son pays commerce plus avec la Chine: "La Bolivie avait l'intention de se débarrasser du dollar en termes de paiements parce que nous pensons qu'il existe d'autres monnaies qui peuvent le remplacer dans un premier temps, et ensuite effectuer des transactions avec nos propres monnaies".À l’époque, La Paz proposait dans diverses instances internationales l’utilisation de la monnaie chinoise comme moyen de paiement, détaille-t-il."La Bolivie commerce principalement avec la Chine et la plupart de ses importations proviennent également de ce pays. Or, le dollar est toujours utilisé dans le commerce. Le dollar, qui est ensuite converti en yuan, et le yuan, qui retourne en Chine. Nous faisons des choses inutiles en utilisant le dollar comme moyen de paiement intermédiaire alors que nous pourrions effectuer des transactions directement avec la Chine", avance-t-il.Les avantages de la BolivieLe pays latino-américain possède les réserves de lithium les plus importantes du monde, souligne Luis Arce. La Bolivie souhaite compter sur des échanges technologiques et des investissements dans ce domaine.De plus, il serait mieux d’exploiter les minéraux et métaux rares que possède la Bolivie avec les pays qui font partie des BRICS, "comme alternative", propose le Président bolivien.

