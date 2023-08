https://fr.sputniknews.africa/20230824/en-acceptant-six-nouveaux-pays-les-brics-renforcent-leur-poids-geopolitique-pour-un-expert---1061603487.html

En acceptant six nouveaux pays, les BRICS renforcent leur poids géopolitique, pour un expert

En acceptant six nouveaux pays, les BRICS renforcent leur poids géopolitique, pour un expert

Dans un entretien à L’Afrique en marche, le Dr Abdelaziz Messaoudi, vice-président de l’Association internationale des amis de la Crimée se penche sur le choix... 24.08.2023, Sputnik Afrique

En acceptant six nouveaux pays, les BRICS renforcent leur poids géopolitique, pour un expert Dans un entretien à L’Afrique en marche, le Dr Abdelaziz Messaoudi, vice-président de l’Association internationale des amis de la Crimée se penche sur le choix des BRICS d’accepter l’adhésion de six nouveaux membres et l'impact sur l'expansion du groupe et l'équilibre mondial des pouvoirs.

"Chacun des six pays dont l’adhésion aux BRICS a été acceptée constitue en soi et dans sa région une puissance non négligeable aussi bien sur les plan économique et politique que stratégique et d’influence", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Abdelaziz Messaoudi, vice-président de l’Association internationale des amis de la Crimée, également coordinateur de l’Association tunisienne des amis de la Crimée.Dans le même sens, l’interlocuteur de L’Afrique en marche indique que "l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Iran sont le noyau dur de la région du Moyen-Orient. En effet, en plus de leur poids économique, financier et technologique, dans le cas de l’Iran, ces trois pays ont des positions géostratégiques hautement névralgiques. Et pour cause, l’Arabie saoudite a une façade sur la mer Rouge et une autre sur le golfe Persique. Les Émirats arabes unis et l’Iran ont également des façades sur le golfe Persique et le détroit d’Ormuz, qui permet de relier l’océan Indien au golfe Persique. L’Iran a également une large côte sur la mer Caspienne, une région très riche aussi bien en pétrole et en gaz qu’en ressources halieutiques. Il partage cette région avec la Russie et quelques ex-Républiques soviétiques".Retrouvez également dans cette émission:Nathalie Yamb, militante panafricaniste, sur les résultats du sommet des BRICS et le développement de ce groupe.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

