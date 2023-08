Forum international des jeunes diplomates de 40 pays, dont certains africains, à Kazan

https://fr.sputniknews.africa/20230823/forum-international-des-jeunes-diplomates-de-40-pays-dont-certains-africains-a-kazan-1061560774.html

Le 21 août, a pris fin à Kazan, capitale de la république russe du Tatarstan, le VIe forum international des jeunes diplomates intitulé "La diplomatie d’un nouveau monde multipolaire".Cette initiative du Conseil des jeunes diplomates du ministère russe des Affaires étrangères, saluée par le ministre Lavrov, a réuni quelque 130 délégués de 40 pays de l’ex-URSS, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.Quatre sessions du forum ont été consacrées à la sécurité informatique dans les relations internationales modernes et au rôle du soft power.Un intérêt particulier a été suscité par la présentation des projets du Festival mondial de la jeunesse en 2024 et des Jeux de l’avenir.Ces nouvelles compétitions internationales dans 16 disciplines hybrides auront lieu pour la première fois en février prochain à Kazan. Chacune des disciplines est basée sur le concept de physical+digital faisant une synthèse du sport classique et du cybersport ou des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée.Adhésion de nouveaux membres africainsLes participants ont procédé en marge du forum à des consultations multilatérales entre les organisations de la jeunesse des pays de la Communauté économique eurasiatique. Les débats ont porté sur les perspectives de coopération et des projets d’avenir, y compris dans le domaine de l’information.Pendant le forum, 20 nouveaux membres, représentant notamment le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Soudan du Sud et la Centrafrique, ont officiellement adhéré à l’Association internationale des jeunes diplomates. Elle réunissait déjà des jeunes diplomates d’une dizaine de pays africains, y compris des deux Congo, du Cameroun, du Sénégal et du Tchad.Le document final du forum a mis l’accent sur les efforts conjoints visant à former un monde polycentrique basé sur le droit international. Les délégués ont également fustigé la réhabilitation du nazisme.

