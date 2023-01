https://fr.sputniknews.africa/20230123/lafrique-est-un-partenaire-potentiel-pour-lunion-economique-eurasiatique-selon-poutine-1057678947.html

L’Afrique est un partenaire potentiel pour l’Union économique eurasiatique, selon Poutine

Présidée par la Russie en 2023, l'Union économique eurasiatique envisage de développer le commerce en 2023 avec l’Afrique, l’Asie Pacifique, le Proche-Orient... 23.01.2023, Sputnik Afrique

L'Union économique eurasiatique (UEEA) mise sur le développement des relations commerciales avec les pays africains, a déclaré Vladimir Poutine dans une allocution à ses États membres.Une initiative qui "contribuerait à l’augmentation d’exportations des produits de l’UEEA et à la création de nouvelles chaînes logistiques", a noté le Président dans un document publié le 23 janvier sur le site du Kremlin. La Russie débute sa présidence des hautes instances de l’UEEA dont le Conseil économique suprême eurasien.Les contacts internationaux devraient s’étendre également aux pays d’Asie-Pacifique, du Proche-Orient et d’Amérique latine.Projets pour 2023M.Poutine a mis en exergue l’une des priorités stratégiques du travail en commun, le développement technologique des pays membres de l’UEEA:Créée en 2015, l’UEEA comprend cinq pays ex-soviétiques, la Russie, la Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan. La Moldavie, l’Ouzbékistan et Cuba sont des pays observateurs. Des accords sur le libre-échange ont été signés avec le Vietnam, Singapour et la Serbie, alors qu’un accord temporaire a été conclu avec l’Iran. L’Organisation mène des pourparlers à ce sujet avec l’Égypte, l’Indonésie et Israël.

