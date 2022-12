https://fr.sputniknews.africa/20221208/renforcer-la-cooperation-avec-la-region-asie-pacifique-est-prioritaire-pour-moscou-1057217132.html

Renforcer la coopération avec la région Asie-Pacifique est prioritaire pour Moscou

Renforcer la coopération avec la région Asie-Pacifique est prioritaire pour Moscou

08.12.2022

La treizième conférence asiatique du Club Valdaï, intitulée "La Russie et l'Asie dans la construction d'un nouvel ordre mondial", aura lieu les 13 et 14 décembre. Des experts venus notamment de Chine, d'Inde, du Kazakhstan, du Pakistan, du Vietnam y assisteront.Pour les organisateurs de l’évènement, l'Asie restera dans un avenir proche l'une des zones prioritaires de l'activité économique extérieure de la Russie. D’une part, en raison de la détérioration des relations avec l’Occident sur fond d'opération militaire en Ukraine; d'autre part, le processus de renforcement des liens économiques avec les pays de la région remonte au début de la décennie précédente.Coopération économique Russie-AsieD’après eux, il importe "d’accumuler rapidement l'expérience de cette interaction, sur le modèle des liens d'investissement avec l'Europe qui remontent au XIXe siècle".Ainsi, lors de la conférence, les participants se concentreront sur les questions de coopération économique entre la Russie et l'Asie dans le domaine de l'alimentation et de l'énergie, ainsi que sur les questions plus larges de sécurité et de développement dans la région.

