https://fr.sputniknews.africa/20221101/la-fin-dun-monde-domine-par-un-occident-a-t-il-ete-acte--1056695329.html

La fin d’un monde dominé par l'Occident a-t-elle été actée ?

La fin d’un monde dominé par l'Occident a-t-elle été actée ?

Le discours de Vladimir Poutine au Club de discussions du Valdaï est déjà entré dans toutes les mémoires. Un monde multipolaire semble sortir la tête de l’eau... 01.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-01T16:04+0100

2022-11-01T16:04+0100

2022-11-01T16:45+0100

vladimir poutine

podcast

occident

états-unis

union européenne (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1056694516_0:0:2664:1500_1920x0_80_0_0_e22349c29a8271d4a7e01c33e425155e.png

La fin d’un monde dominé par l'Occident a-t-elle été actée? Le discours de Vladimir Poutine au Club de discussions du Valdaï est déjà entré dans toutes les mémoires. Un monde multipolaire qui semble sortir la tête de l’eau. Quelle place laissera-t-il à l’Europe? L’analyse du conseiller stratégique Bertrand Scholler pour Sputnik Afrique et son émission Zone de contact.

Les fondations d’un monde multipolaire sont posées. C’est ce qu’estime Bertrand Scholler, conseiller stratégique et blogueur français qui analyse pour la radio Sputnik Afrique le message envoyé par le Président Poutine. Un message qui commence à passer très fort, selon l’expert.Pour ne pas perdre sa domination, Washington aurait besoin de mettre la Russie KO pour envoyer un message très fort à la Chine, poursuit l’expert. La paix ne serait pas ce que recherchent les USA.Et si l’Amérique restera un pays important dans un monde multipolaire, ce ne sera plus le cas de l’Europe, estime Bertrand Scholle.Pour en savoir plus, écoutez le podcast de Zone de Contact !

occident

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

vladimir poutine, podcast, аудио, occident, états-unis, union européenne (ue)