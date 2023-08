https://fr.sputniknews.africa/20230823/poutine-revele-les-details-du-prochain-sommet-des-brics-qui-se-tiendra-en-russie-1061554021.html

Poutine révèle les détails du prochain sommet des BRICS qui se tiendra en Russie

Poutine révèle les détails du prochain sommet des BRICS qui se tiendra en Russie

Le prochain sommet des BRICS devrait se tenir en octobre 2024 à Kazan, a déclaré Vladimir Poutine lors de son intervention en visioconférence à Johannesburg. 23.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-23T12:15+0200

2023-08-23T12:15+0200

2023-08-23T12:22+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

vladimir poutine

russie

kazan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/16/1061516937_169:0:3810:2048_1920x0_80_0_0_3257522d0536ccca60003145062bc09f.jpg

"Nous prévoyons de tenir le sommet des BRICS en octobre 2024 dans la ville de Kazan. Nous nous mettrons d'accord sur des dates précises avec nos collègues par la voie diplomatique", a-t-il déclaré mercredi lors de son discours à la session plénière du sommet des BRICS.Le Président russe a également déclaré que les événements se dérouleraient selon le format testé des BRICS+.Selon Poutine, environ 200 événements politiques, économiques et sociaux sont prévus dans le cadre de la présidence russe des BRICS, qui se tiendront dans plus de dix villes.Il a proposé de créer une commission permanente des transports dans le cadre des BRICS, qui serait engagée dans le développement de corridors logistiques et de transports.

russie

kazan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, russie, kazan