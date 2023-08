https://fr.sputniknews.africa/20230823/comment-les-russes-percoivent-ils-lafrique-1061573989.html

Comment les Russes perçoivent-ils l'Afrique?

Comment les Russes perçoivent-ils l’Afrique?

Plus d'un tiers des Russes estiment que le développement africain est en bonne voie et que l'écart diminue avec les pays dits développés, selon un récent... 23.08.2023

Comment les Russes perçoivent-ils l’Afrique? Beaucoup semblent conscients des avancées du continent sur le plan économique, à en croire un récent sondage de la Fondation de l'opinion publique. Un tiers des sondés pense ainsi que les pays africains sont en train de rattraper les pays plus développés. 10% seulement estiment qu’ils continuent à accumuler du retard sur les autres puissances mondiales.Les Russes semblent néanmoins conscients de la diversité des situations et 45% pensent que de grandes inégalités de développement existent sur le continent.De nombreux sondés sont en outre convaincus que Moscou et l’Afrique peuvent mener des partenariats gagnants-gagnants. Lorsqu'on leur demande à qui profiterait une coopération entre leur pays et des pays africains, 56% des Russes répondent ainsi que cela serait dans l'intérêt des deux parties, 24% que ce serait plus bénéfique pour les pays africains et 5% pour la Russie.Différences et ressemblancesInterrogés sur les différences qui peuvent exister entre Russes et Africains, 20% des interrogés répondent n’en voir aucune, estimant que les êtres humains sont semblables et que les Africains "sont des gens ordinaires". Certains pointent néanmoins quelques différences, dans la mentalité, la culture et les traditions (31%), le niveau de vie (4%) ou… l’adaptation au climat (2%).Les conditions météorologiques semblent d’ailleurs cristalliser les débats, puisque c’est la première idée à laquelle pensent les Russes quand on évoque le continent. Les sondés associent ainsi le mot "Afrique" avec la chaleur, la sécheresse et le manque d’eau (16%), la pauvreté et la faim (12%), la couleur de peau foncée (10%) et les animaux et la flore (7%).La Russie a fait d’un rapprochement avec l’Afrique, l’une des priorités de sa politique étrangère. Mais de nombreux Russes cultivent déjà des liens avec le continent, en particulier à travers le tourisme. Plus de 1,5 millions de visiteurs russes pourraient ainsi se rendre en Égypte en 2023, rapportait récemment l’association russe des voyagistes (ATOR). Le pays des pharaons reste l’une des destinations favorites, devant le Maroc, la Tanzanie et les Seychelles.

