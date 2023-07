https://fr.sputniknews.africa/20230722/en-pleine-canicule-les-touristes-russes-continuent-de-conquerir-le-sahara-1060690363.html

En pleine canicule, les touristes russes continuent de conquérir le Sahara

En pleine canicule, les touristes russes continuent de conquérir le Sahara

En dépit des températures record, les touristes russes ne renoncent pas aux voyages au Sahara et essaiment sur les plages tunisiennes, d’après le témoignage... 22.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-22T10:49+0200

2023-07-22T10:49+0200

2023-07-22T10:51+0200

sahara

canicule

météo

chaleur

tourisme

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/14/1055262108_0:14:2730:1550_1920x0_80_0_0_d7bbce6de38057e46d78bd30541afcc5.jpg

Alors que la Tunisie vit une canicule exceptionnelle, cela ne semble pas gêner les touristes russes. Par 40°C, ils y passent leurs vacances, rapporte un correspondant de Sputnik.La chaleur violente frappe le pays et l'ensemble de l'Afrique du Nord à cause de l'anticyclone Charon, après le passage de Cerbère. Les températures élevées ont provoqué des feux de forêt dans l'Atlas. Parallèlement, la consommation d'électricité bat des records à cause de l'utilisation massive de climatiseurs. Des habitants, épuisés par la canicule, avouent ne pas se rappeler une pareille météo.Il y a beaucoup moins de voitures dans les rues des villes tunisiennes dans la journée, les passants sont rares. Ce n'est qu'après le coucher du soleil que la vie se ranime, quand les Tunisiens vont se promener après une journée de chaleur passée sous les climatiseurs.En bravant la météoEn revanche, les plages de Tunisie sont toujours pleines. Nombreux sont ceux qui tentent de se refroidir dans les eaux de la mer Méditerranée, bien qu'elles soient chauffées elles aussi.Dans les stations balnéaires de Hammamet et de Sousse, près d'un millier de touristes russes se reposent. La guide Evguenia Repnina, qui vit en Tunisie depuis 15 ans, ne peut pas non plus se souvenir d'une canicule d'une telle envergure. Mais les Russes se moquent de la météo. Les touristes ne renoncent pas à des voyages à Carthage ni même à des tournées dans le Sahara, torride comme jamais."J'ai eu un jeune couple qui m'a dit: on sait bien qu'il fait très chaud au Sahara, mais on veut y aller exprès en juillet pour sentir tout ça. À quoi bon aller au Sahara à un autre moment s'il ne fait pas chaud", raconte Mme Repnina.Les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants sont les seuls à plutôt s'abstenir des excursions par une météo pareille, selon elle.

sahara

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sahara, canicule, météo, chaleur, tourisme, russie