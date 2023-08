https://fr.sputniknews.africa/20230823/ces-10-pays-africains-les-moins-frappes-par-linflation-1061557985.html

Ces 10 pays africains les moins frappés par l’inflation

Ces 10 pays africains les moins frappés par l’inflation

Alors que certains pays africains ont connu des périodes prolongées de forte inflation, d’autres ont bénéficié des avantages d’un niveau de prix relativement... 23.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-23T14:18+0200

2023-08-23T14:18+0200

2023-08-23T14:18+0200

L’inflation joue un rôle important dans le monde des indicateurs économiques en tant que mesure la plus importante de la stabilité des prix.Les prix stables, la préservation du pouvoir d’achat, un environnement d’investissements favorable, une incertitude réduite, une politique monétaire efficace et une discipline budgétaire sont autant de facteurs entre autres qui contribuent à un taux d’inflation maîtrisé.Comme le montrent les données du site spécialisé Trading Economics, de nombreux pays africains parviennent à les observer et à empêcher l’envolée de l’inflation.Pays à inflation négativeDeux pays africains, les Seychelles et le Burkina Faso, ont même un taux d’inflation négatif (respectivement de -1,98% et -0,7%) selon les données de mi-2023 de Trading Economics.Au Mali, l’inflation à cette date n’a pas franchi la barre de 1%, à savoir 0,6%.Djibouti et le Botswana sont les deux pays à ne pas dépasser un taux de 2% (1,2% et 1,5%).Pays à inflation inférieure à 4%L’inflation dans les cinq autres pays africains faisant partie du top 10 est inférieure à 4%.La sixième position est occupée par le Cap-Vert où l’inflation a atteint 2,6%.Au Niger, en Tanzanie, au Bénin et en Ouganda, le taux est supérieur à 3% (respectivement 3,05; 3,3 et 3,9%).Les trois pays africains enregistrant les pires indicateurs inflationnistes sont le Zimbabwe (101%), la Sierra Leone (44,81%) et le Ghana (43,1%).

