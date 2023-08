https://fr.sputniknews.africa/20230805/voici-le-leader-economique-de-toutes-les-regions-du-continent-africain-1061100428.html

Voici le leader économique de toutes les régions du continent africain

Voici le leader économique de toutes les régions du continent africain

L‘Afrique centrale avance avec confiance sur la voie de l’activité économique. Selon un nouveau rapport de la Banque africaine de développement, cette région a... 05.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-05T18:39+0200

2023-08-05T18:39+0200

2023-08-05T18:39+0200

afrique centrale

afrique

économie

croissance économique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1d/1060236320_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb31a9406da930e77bffd4981b09a2ab.jpg

La Banque africaine de développement a évalué les perspectives économiques en Afrique centrale en 2023 dans un rapport annuel, selon lequel cette zone a enregistré une nette accélération de sa croissance (1,6%) en 2022, tandis que toutes les autres régions de l’Afrique ont enregistré un ralentissement.La croissance de la région en question dépasse même celle de la moyenne africaine, estimée à 3,8% en 2022. Quant au taux de croissance du PIB réel de l’Afrique centrale, il a été de 5,0% en 2022, contre 3,4% en 2021.Facteurs clésLe rapport explique ce regain économique par nombre de facteurs, parmi lesquels les cours favorables des matières premières ont joué un rôle important.La région a enregistré le plus faible déficit, mais aussi le taux d’inflation le moins fort parmi toutes les autres: 6,7% en 2022, contre 8,2% en Afrique du Nord, 12,6% en Afrique australe, 17% en Afrique de l’Ouest et 28,9% en Afrique de l’Est.Il est souligné dans le rapport que c’est la République démocratique du Congo qui a porté la croissance au niveau intrarégional, enregistrant à elle seule une croissance de 8,5%. Et le secteur des services, au niveau régional, qui a constitué la principale composante du PIB nominal avec un poids de 42,1%.Perspectives"Globalement, les perspectives économiques de la région Afrique centrale sont favorables pour 2023 et 2024", a résumé, auprès d’Agence Ecofin, Hervé Lohoues, économiste régional en chef pour l’Afrique centrale.Le spécialiste explique ces résultats par "des réformes structurelles mises en œuvre pour soutenir les secteurs non extractifs et de l’augmentation de la demande extérieure et des cours des principaux produits exportés par les différents pays de la région".Selon la Banque africaine de développement, la région, disposant d’importantes ressources naturelles, comme le bassin du Congo, a besoin d’environ 128 milliards de dollars entre 2020 et 2030 ainsi que des financements vert et climatique. À ce titre, une réévaluation du PIB des pays composant l’Afrique centrale pourrait être envisagée.

afrique centrale

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique centrale, afrique, économie, croissance économique