Ce pays africain affiche une inflation à son plus bas niveau depuis plus d'un an

Depuis un an, l’inflation ralentit en Afrique du Sud. En mai, la hausse des prix à la consommation a été de 6,3% sur un an, contre 6,8% en avril, ressort-il des données publiées par l’agence sud-africaine des statistiques Stats SA.Il s'agit du taux le plus bas depuis avril 2022, lorsqu’il était de 5,9%.L'augmentation des prix des produits alimentaires a également ralenti, passant de 9% en avril à 8% en mai.Le fromage Gouda, les compléments alimentaires et les nouilles instantanées ont enregistré d’importantes hausses de prix entre avril et mai, indique Stats SA. En revanche, les biscottes (4,5%), le lait concentré (4,7%) et le poulet (4,9%) ont affiché les augmentations les plus faibles.Sur l’année, ce sont les oignons qui ont flambé le plus (58,9%) et les carottes (33,5%). De l’autre côté de la fourchette, on trouve le lait en poudre pour enfants (22,5%), ainsi que les biscottes et le chou-fleur (22,6%).L’inflation des prix des services est restée inchangée à 4,7%."Ce ralentissement de la hausse annuelle de l'indice des prix à la consommation diminue la pression exercée sur la Banque centrale pour qu'elle continue à relever son taux d’intérêt directeur", résume Agence Ecofin.Au premier trimestre 2023, le PIB sud-africain a enregistré une croissance de 0,4%, ce qui permet de dire que le pays a échappé de justesse à la récession technique.

