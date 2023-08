https://fr.sputniknews.africa/20230823/analyste-camerounais-avec-les-brics-lafrique-pourra-contribuer-elle-meme-au-miracle-africain-1061567599.html

Analyste camerounais: Avec les BRICS l’Afrique pourra contribuer elle-même au "miracle africain"

Le 15e sommet des BRICS de Johannesburg a ouvert ses portes. Les dirigeants des pays membres du groupe ont pris la parole pour aborder différents dossiers... 23.08.2023, Sputnik Afrique

Analyste camerounais: Avec les BRICS l’Afrique pourra contribuer elle-même au «miracle africain» Le 15e sommet des BRICS de Johannesburg a ouvert ses portes. Les dirigeants des pays membres du groupe ont pris la parole pour aborder différents dossiers concernant l’organisation. Pour Sputnik Afrique, Paul Ella, analyste camerounais, décortique les discours des chefs d’État et se penche sur le rôle des BRICS dans le développement de l’Afrique.

"La première journée et la deuxième en cours montrent bien la détermination des pays des BRICS -Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud- sur leur positionnement sur l'échiquier mondial et sur la redistribution des cartes géostratégiques à la faveur de la crise ukrainienne. Cette crise a accentué le désir et la détermination de ces pays et de tous les pays du monde qui ne font pas partie du bloc, qu'on peut considérer comme le bloc occidental, à s'affirmer comme pays devant compter sur l'échiquier mondial", estime Paul Ella, analyste financier et géostratège camerounais.Retrouvez également dans cette émission:- Busiswe Mabuza, présidente du Conseil d’Affaires des BRICS sur ses attentes du sommet.- Kémi Séba, chef de l’ONG Urgences panafricanistes sur la montée en puissance des BRICS.- Ovigwe Eguegu, conseiller politique nigérian au sein de la société de conseil Development Reimagined sur l’effet boomerang des sanctions occidentales contre la Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

