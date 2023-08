https://fr.sputniknews.africa/20230822/les-brics-peuvent-reformer-le-systeme-financier-international-selon-un-politologue-1061544126.html

Les BRICS peuvent réformer le système financier international, selon un politologue

Les BRICS peuvent réformer le système financier international, selon un politologue

L’Afrique peut profiter de l’émergence des BRICS pour renforcer son développement, alors que le groupe prône une vision plus inclusive et multilatérale du... 22.08.2023, Sputnik Afrique

La voie de la réforme. La montée en puissance des BRICS doit permettre de repenser le système financier international afin que l’Afrique y trouve toute sa place, a déclaré à Sputnik Afrique Djibril Gningue, politologue membre du GRADEC (Groupe de recherches et d’appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance).L’analyste rappelle que les années 1990 ont vu l’établissement d’un monde unipolaire, marqué par l’inégalité entre les nations et le triomphe du néolibéralisme. Une époque qui semble toucher à sa fin avec l’affirmation d’une alliance comme celle des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Un constat qu’a d’ailleurs également fait Vladimir Poutine dans son discours au sommet des BRICS, ce que salue Djibril Gningue.L’Afrique a déjà fait "des pas énormes" en matière de développement du commerce et des investissements, ajoute Djibril Gningue, qui cite en exemple la création de la zone de libre-échange continentale (ZLECA). Mais les BRICS pourraient aussi apporter leur pierre à l’édifice, en offrant aux pays africains une nouvelle plateforme pour atteindre leurs objectifs.Mise au point sur l’accord céréalierDjibril Gningue a par ailleurs apprécié les clarifications de Vladimir Poutine sur la fin de l’accord céréalier d’Istanbul, alors que la question de la sécurité alimentaire reste brûlante en Afrique. Comme le Président russe, le politologue pointe du doigt "l’hypocrisie" des pays occidentaux, qui ont entravé l’accord en refusant de lever certaines sanctions contre la Russie.Dans son discours au sommet des BRICS, le dirigeant russe a en effet rappelé que les livraisons d’engrais et de céréales russes avaient été "délibérément bloquées". L’Occident "accuse hypocritement" la Russie de la crise sur les marchés mondiaux, alors qu’il est le seul à manier les sanctions, a ajouté le chef d’État.

