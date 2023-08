https://fr.sputniknews.africa/20230822/crise-alimentaire-les-accusations-visant-moscou-sont-hypocrites-selon-poutine-1061539324.html

Crise alimentaire: les accusations visant Moscou sont "hypocrites", selon Poutine

Crise alimentaire: les accusations visant Moscou sont "hypocrites", selon Poutine

Les allégations selon lesquelles la Russie porte la responsabilité pour la crise alimentaire sont hypocrites, a déclaré Vladimir Poutine dans son discours au... 22.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-22T18:12+0200

2023-08-22T18:12+0200

2023-08-22T18:37+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

vladimir poutine

céréales

La Russie est confrontée à de nombreux obstacles artificiels en matière d'exportations de céréales et d'engrais, a constaté le chef du Kremlin ce mardi 22 août dans son discours à l'ouverture du sommet des BRICS à Johannesburg.Il a souligné qu'"aucune des conditions" de l’accord céréalier n’avait été en effer remplie et que les obligations envers la Russie avaient été ignorées. Or, Moscou reste prêt à revenir dans l’accord si toutes les clauses la concernant sont respectées, a fait valoir le dirigeant russe.

