Le premier navire au monde à tester l'énergie éolienne en mer prend le large

La technologie éolienne révolutionnaire de Cargill et BAR Technologies lève les voiles vers une propulsion éolienne sans précédent pour la marine commerciale... 21.08.2023, Sputnik Afrique

Un vraquier affrété par Cargill, entreprise américaine spécialisée dans la fourniture d'ingrédients alimentaires et dans le négoce de matières premières, a entamé son premier voyage équipé de voiles spéciales. L'objectif est d'étudier comment l'exploitation de l'énergie éolienne peut réduire les émissions et la consommation d'énergie dans le secteur du transport maritime, a déclaré le groupe lundi.Le Pyxis Ocean de Mitsubishi Corporation, affrété par Cargill, est le premier navire à être équipé de deux WindWings, des grandes voiles mesurant 37,5 mètres de hauteur qui peuvent être montées sur le pont pour exploiter la puissance des vents. Produites par le partenaire d'industrialisation Yara Marine Technologies, elles devraient générer des économies moyennes atteignant 30% sur les nouveaux navires, alors que l'industrie représente près de 3% des émissions mondiales de CO2. Les économies peuvent être encore plus élevées si elles sont utilisées avec des carburants alternatifs.D'importants gains d'efficienceL'installation des ailes a eu lieu au chantier naval COSCO en Chine et le Pyxis Ocean réalise actuellement sa traversée inaugurale. La performance des WindWings sera surveillée de près au cours des prochains mois afin d'améliorer encore leur conception, leur fonctionnement et leur performance, selon le groupe.Le Pyxis Ocean sera ainsi utilisé pour éclairer la mise à l'échelle et l'adoption de cette technologie non seulement par la flotte de Cargill, mais par de l'industrie entière. Étant donné que l'énergie éolienne a zéro émission, qu'elle ne s'épuise pas et qu'elle est extrêmement prévisible, elle offre d'importants gains d'efficience en termes de coûts d'exploitation des navires.WindWing fait partie d'un projet qui a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.

avec AFP

avec AFP

