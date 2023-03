https://fr.sputniknews.africa/20230329/moscou-demasque-le-double-jeu-de-lue-envers-lafrique-sur-les-energies-fossiles-1058352383.html

Moscou démasque le double jeu de l’UE envers l’Afrique sur les énergies fossiles

Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. C’est ce à quoi ressemblent les pratiques de Bruxelles envers l’Afrique. Selon un diplomate russe, l’UE... 29.03.2023, Sputnik Afrique

L'Europe importe "de plus en plus de gaz, de pétrole et de charbon d'Afrique, tout en demandant aux pays du continent de renoncer à ces sources d’énergie", a déclaré le 28 mars Oleg Ozerov, chef du secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique et ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.Pour rappel, l’Union européenne est restée le principal importateur d’énergies fossiles russes en 2022 et ce, malgré toutes les sanctions adoptées par l’Occident contre Moscou.Freiner l’industrialisation africaineLe diplomate pense que l'Occident pousse le vice un peu plus loin en imposant des crédits "verts" aux gouvernements africains qui sont applicables seulement pour des projets d'énergie éolienne et solaire.

