Algérie, Kenya, Maroc: Moscou met en avant des sportifs internationaux du Grand Skate Tour 2023

La capitale russe s’apprête à ouvrir ses portes à un festival sportif aussi bien que phénomène culturel, à savoir le Grand Skate Tour (GST). Parmi les près de... 21.08.2023, Sputnik Afrique

Dans quelques jours, Moscou réunira quelque 5.000 participants de diverses nationalités pour confronter leurs talents à l’occasion d’une célèbre série d’épreuves en skateboard: le Grand Skate Tour (GST) 2023.Les compétitions se dérouleront du 26 août au 2 septembre au Park Gorki et opposeront des ressortissants de plus d’une quarantaine de pays de quatre coins de la planète. Le continent africain sera représenté par des sportifs d’Algérie, d’Égypte, du Zimbabwe, du Kenya, du Maroc, d’Ouganda, d’Éthiopie ou encore d’Afrique du Sud.Le GST est censé faire rayonner toute la polyvalence du skateboard et des sports à roulettes.Quel est le programme?Le vaste programme de l'événement comprend, entre autres, des compétitions individuelles de trottinette, de patinage libre, des duels de planche à roulettes ou de patinage de rue.De plus, l’édition de Moscou sera accompagnée d'événements culturels et sociaux tels que des ateliers, des installations artistiques impressionnantes, des performances musicales et des premières documentaires qui développent et renforcent les liens internationaux, forment une famille mondiale du skateboard et favorisent un sentiment d'unité au sein de la communauté des sports à roulettes.En invitant des sportifs de ce domaine en provenance de tous les continents, la compétition forme un pont reliant les athlètes du monde entier, bâtit une communauté mondiale de patineurs et ouvre la voie vers les Jeux olympiques de Paris 2024.

