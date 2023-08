https://fr.sputniknews.africa/20230820/un-missile-supersonique-des-roquettes-de-himars-et-23-drones-detruits-en-ukraine-en-24h-1061474457.html

Un missile supersonique, des roquettes de Himars et 23 drones détruits en Ukraine en 24h

Un missile supersonique, des roquettes de Himars et 23 drones détruits en Ukraine en 24h

Les forces russes ont mis en échec 23 attaques et ont contre-attaqué les forces de Kiev sur l’axe de Donetsk-Sud, selon un nouveau bilan de l’opération... 20.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-20T17:36+0200

2023-08-20T17:36+0200

2023-08-20T17:36+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

projectiles

agm-88 harm (missile air-sol)

m142 himars

contre-attaque

contre-offensive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/1c/1057410264_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_476dcfa76357f2d55fb3c7cc110f1b74.jpg

La défense aérienne russe a intercepté 23 drones, un missile supersonique antiradar HARM et trois projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS de production américaine, affirme ce dimanche 20 août le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien sur l’opération spéciale.Les forces russes ont repoussé au total 23 attaques de l’armée ukrainienne. Dans les districts de Staromaïorskoïé et d’Ourojaïnoïé en RPD, l’armée russe a contre-attaqué. Sur ce même axe de Donetsk-Sud, quatre groupes de sabotage ukrainiens ont été neutralisés.Un dépôt de munitions a été détruit près d’Otchakov, dans la région ukrainienne de Nikolaïev (sud-est). L’armée russe a en outre anéanti plusieurs points d’approvisionnement en munitions d’unités ukrainiennes en république populaire de Donetsk (RPD).Les pertes humaines de Kiev en 24 heures s’élèvent à 705 personnes.Ce qu’il s’est passé sur les différents axes:Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 461 avions, 246 hélicoptères et 5.877 drones. Elle a détruit 431 systèmes de défense sol-air, 11.409 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 5.951 pièces d’artillerie et mortiers, et 12.334 autres équipements militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, projectiles, agm-88 harm (missile air-sol), m142 himars, contre-attaque, contre-offensive, pertes humaines, drone, stryker